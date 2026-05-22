Fiorello su Radio 2 torna sul parco eolico con pale da 200 metri in Umbria | Nessuna risposta dalla Regione
Durante la terza puntata di La Pennicanza, trasmissione di Rai Radio 2 condotta da Fiorello e Biggio, si è tornato a discutere del progetto eolico in Umbria. Il focus principale riguarda le sette pale da 200 metri di altezza, per le quali non sono ancora state ricevute risposte ufficiali dalla Regione. La trasmissione ha dedicato spazio alla questione, senza fornire ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle eventuali implicazioni legali del caso.
Terza puntata consecutiva della famosa trasmissione di Rai Radio 2, La Pennicanza, diretta dal mitico Fiorello e dal comico Biggio - diventato famoso con la serie e il film dei "Soliti Idioti" - dove si parla dell'Umbria e in particolare del progetto eolico con 7 pale da 200 metri che potrebbero. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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