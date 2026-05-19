Regione la shoman Fiorello stronca il progetto dell' eolico con pale da 200 metri | Così si uccide l' Umbria

Un esponente regionale ha espresso forte opposizione a un progetto di energia eolica che prevede l'installazione di pale alte 200 metri. La sua critica si concentra sull'impatto visivo e ambientale, affermando che le strutture equivalgono a due grattacieli di 70 piani e che, secondo lui, l'area rischia di perdere completamente il suo paesaggio naturale. La questione riguarda la compatibilità degli impianti con il territorio e le conseguenze sul patrimonio ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui