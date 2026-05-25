Progetto fermo al palo società israeliana condannata a risarcire Gepafin

Notizia in breve

La Cassazione ha stabilito che una società israeliana deve risarcire circa 390mila euro a Gepafin. La decisione riguarda un investimento che si era bloccato e ora i soci israeliani sono obbligati a riacquistare le quote societarie e a pagare le spese legali. La sentenza definitiva arriva dopo un procedimento giudiziario che si era concluso con un’ingiunzione di pagamento.