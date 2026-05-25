Progetto fermo al palo società israeliana condannata a risarcire Gepafin
La Cassazione ha stabilito che una società israeliana deve risarcire circa 390mila euro a Gepafin. La decisione riguarda un investimento che si era bloccato e ora i soci israeliani sono obbligati a riacquistare le quote societarie e a pagare le spese legali. La sentenza definitiva arriva dopo un procedimento giudiziario che si era concluso con un’ingiunzione di pagamento.
L’investimento da 390mila euro finisce in tribunale e la Cassazione dà ragione a Gepafin, obbligando i soci israeliani al riacquisto delle quote societarie e a pagare le spese.La vicenda inizia nel 2008, quando il tessuto economico umbro cercava nuovi slanci internazionali. Il 10 ottobre di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Prato, morì a 35 anni per tumore al seno: Asl condannata a risarcire la famiglia con 270mila euroNel 2018 una donna di 35 anni è deceduta a causa di un tumore al seno, dopo aver ricevuto una diagnosi ritardata di cinque mesi.
Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati della lista Progetto Palo Movimento CivicoA Palo del Colle si avvicinano le elezioni comunali del 2026 e la lista Progetto Palo Movimento Civico ha presentato ufficialmente i candidati.
Argomenti più discussi: Raddoppio ferroviario tra top e flop: Fabriano-Foligno al palo; Ex Carducci, demolizione al palo. Serve un’altra bonifica per amianto; Sherlock Holmes 3 si farà? Robert Downey Jr.: L'ultima parola spetta a mia moglie Susan; La chiusura di Gennari: Daremo nuova energia a tutta la comunità.
? fermo al palo per la situazione tra Warner e Paramount. Al punto che WB non ha dato luce verde, bloccando il budget e dando la possibilità a Storer e al produttore David Heyman di trovare una nuova casa al progetto, in caso. Quindi The Lincoln High x.com
Un nuovo presidio sociale per il territorio: inaugurata a Sottomarina la Stazione di Posta È stato inaugurato questa mattina il primo stralcio del nuovo Centro Servizi Stazione di Posta, il progetto promosso dal Comune di Chioggia, capofila dell’ATS V facebook
Cerchio rosso, progetto al palo per la passerella sul Polcevera: le imprese chiedono più soldiGenova – Il progetto del Cerchio rosso resta, per ora, nei disegni e nelle immagini virtuali. Incagliato in questioni economiche che, a oggi, non consentono di prevedere quando potrà essere realizzato ... ilsecoloxix.it