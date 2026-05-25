Progetto fermo al palo società israeliana condannata a risarcire Gepafin

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha stabilito che una società israeliana deve risarcire circa 390mila euro a Gepafin. La decisione riguarda un investimento che si era bloccato e ora i soci israeliani sono obbligati a riacquistare le quote societarie e a pagare le spese legali. La sentenza definitiva arriva dopo un procedimento giudiziario che si era concluso con un’ingiunzione di pagamento.

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L’investimento da 390mila euro finisce in tribunale e la Cassazione dà ragione a Gepafin, obbligando i soci israeliani al riacquisto delle quote societarie e a pagare le spese.La vicenda inizia nel 2008, quando il tessuto economico umbro cercava nuovi slanci internazionali. Il 10 ottobre di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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