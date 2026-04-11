Prato morì a 35 anni per tumore al seno | Asl condannata a risarcire la famiglia con 270mila euro

Nel 2018 una donna di 35 anni è deceduta a causa di un tumore al seno, dopo aver ricevuto una diagnosi ritardata di cinque mesi. La vicenda ha portato alla condanna dell'azienda sanitaria, che dovrà risarcire la famiglia con 270mila euro. La donna si era sottoposta a due interventi, una mastectomia e una linfoadenectomia, giudicati ingiustificati dal Tribunale di Firenze.

Una mamma di 35 anni è morta nel 2018 per tumore al seno dopo cinque mesi di diagnosi ritardata e due interventi (mastectomia e linfoadenectomia) ritenuti ingiustificati dal Tribunale di Firenze. L’Asl Toscana Centro è stata condannata a risarcire la famiglia con 270mila euro per danni morali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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