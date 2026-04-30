Elezioni comunali 2026 Palo del Colle | i candidati della lista Progetto Palo Movimento Civico

A Palo del Colle si avvicinano le elezioni comunali del 2026 e la lista Progetto Palo Movimento Civico ha presentato ufficialmente i candidati. Tra i nomi annunciati ci sono Bellini Paolo, Bertolino Rosanna, Bitetto Cesaria, nota come Sara, Bordoni Loredana e Cuscito Giannicola. La lista comprende anche altri candidati, tra cui De Giosa, pronti a partecipare alla competizione elettorale.

Bellini PaoloBertolino RosannaBitetto Cesaria detta SaraBordoni LoredanaCuscito GiannicolaDe Giosa AntonioDella Rocca CiroDigennaro AngelaGenchi BrigidaLanzisera Giuseppina detta GiusyMastrandrea RosaMizzoni GiuseppePellegrino MartinaSaulle PiernunzioSavino AngelaSblendorio Francesco.🔗 Leggi su Baritoday.it

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