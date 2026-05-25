Prof aggrediti il pordenonese Enrico Galiano | Quella volta che chiamai la polizia per un mio studente

Un insegnante di Pordenone ha condiviso un episodio in cui ha chiamato la polizia per un suo studente coinvolto in un episodio di aggressione. La sua testimonianza è arrivata sui social, in risposta a una richiesta di commento sul caso di docenti aggrediti da studenti a Parma. L'insegnante ha descritto il suo intervento in una situazione di conflitto, senza fornire ulteriori dettagli o giudizi.

«Enrico Galiano, amico degli studenti, commenta questo». Lo scrittore e docente pordenonese non si è sottratto alla provocazione che gli è arrivata sui social dove gli veniva chiesto come sfida di dire la sua sul caso dei professori aggrediti dagli studenti a Parma. Secondo quanto riporta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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