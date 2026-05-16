Un prof non deve essere amico degli studenti | Enrico Galiano spiega perché abbiamo sempre sbagliato

Un insegnante non dovrebbe essere amico degli studenti, afferma un docente italiano, ma poi spiega che questa affermazione è sbagliata. Secondo lui, il rapporto tra insegnante e studente può essere più autentico e produttivo quando si supera questa idea. La discussione riguarda le modalità di relazione tra insegnanti e studenti e le implicazioni di mantenere distanze o avvicinamenti. La sua posizione invita a ripensare i confini tradizionali di questa relazione educativa.

«Un insegnante non deve essere amico dei suoi studenti». Partendo da questa frase, che in tanti sicuramente hanno sentito dire, Enrico Galiano spiega perché è vero il contrario.«Amico viene dal latino amus, colui a cui si vuole bene. Le ricerche dimostrano che un rapporto affettivo positivo tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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