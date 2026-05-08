Studente antipatico al docente? Enrico Galiano spiega il rischio dei bias impliciti | Diventi come un chirurgo che opera con il bisturi contaminato

Un docente ha recentemente condiviso come il risentimento verso uno studente possa influenzare il suo giudizio professionale. Ha paragonato questa situazione a un chirurgo che opera con un bisturi contaminato, sottolineando i rischi dei bias impliciti che si possono insidiare nel processo decisionale. In ambito scolastico, è comune sentirsi sopraffatti da sentimenti negativi nei confronti di un alunno, anche se spesso si preferisce non parlarne pubblicamente.

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Capita a tutti, eppure ammetterlo sembra quasi un tabù in sala professori. Sentire un senso di insofferenza verso un alunno specifico fa nascere profondi dubbi sulle proprie capacità professionali. Si pensa di dover essere sempre impeccabili, figure angeliche dotate di registro elettronico. Tuttavia, provare antipatia per un ragazzo in classe succede ed è umano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate La fede in Buddha, il bisturi con Berrettini: Svrcina, il chirurgo mancato che stasera affronta SinnerDalibor Svrcina e Sinner hanno un lato in comune: entrambi vorrebbero rigiocare un punto in Australia. Leggi anche: «Non basta una preghiera, per non pensarci più»: Enrico Galiano spiega come Ermal Meta smonta la nostra scorciatoia preferita Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Capita che uno studente stia antipatico al prof? Lo svela Galiano; Quello studente mi sta antipatico: Enrico Galiano spiega perché questa frase non fa di te un cattivo insegnante; Studenti in gita, la provocazione di Enrico Galiano ai genitori. Studente antipatico al docente? Enrico Galiano spiega il rischio dei bias impliciti: Diventi come un chirurgo che opera con il bisturi contaminatoEnrico Galiano spiega chiaramente come riconoscere e gestire l'antipatia verso gli studenti, superando i bias impliciti per evitare danni educativi ... orizzontescuola.it «Quello studente mi sta antipatico»: Enrico Galiano spiega perché questa frase non fa di te un cattivo insegnanteEnrico Galiano, insegnante, discute i bias impliciti che influenzano i docenti, rivelando come riconoscerli e affrontarli per migliorare l'insegnamento. famigliacristiana.it Ho appena finito di leggere "Il cuore non va a dormire" di Enrico Galiano. Ultimamente sono due i libri che mi hanno fatto scendere lacrime di commozione ed emozione: questo e sempre dello stesso autore, "Dormi stanotte sul mio cuore" All'inizio ho faticato a - facebook.com facebook