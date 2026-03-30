Omicidio Pierina Dassilva in aula Spuntano audio e chat | cosa c' è dentro

Inizia oggi l’udienza relativa al caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Durante la giornata sono stati ascoltati in aula un membro della famiglia della nuora, Manuela Bianchi, e sono stati mostrati tre messaggi audio e alcune chat. Questi elementi potrebbero avere un ruolo nel procedimento giudiziario in corso.

Potrebbero assumere rilevanza, nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023, tre messaggi audio registrati da parte di un membro della famiglia della nuora Manuela Bianchi. Si tratta di Serena Badia, moglie di Loris Bianchi e quindi cognata di Manuela: queste note vocali, inviate a Valentina Pelissier, che avrebbe avuto una relazione con il consulente di Manuela Davide Barzan, verranno trasmesse nella puntata de Le Iene mercoledì 1 aprile 2026 in prima serata su Italia 1. L’ipotesi potenzialmente rilevante consiste nel fatto che questi audio, ascoltati nell’udienza di stamattina, potrebbero scagionare l’unico imputato per l’omicidio, Louis Dassilva, che in passato avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi e vicino di casa della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio Pierina, Dassilva in aula. Spuntano audio e chat: cosa c'è dentro Articoli correlati Omicidio Pierina, Dassilva in aula con lo smoking | L'udienza inizia in ritardo, Valeria Paganelli: "Mi hanno intimidita"Lunedì era il giorno di Valeria Bartolucci, la moglie di Luis Dassilva, l'unico imputato nel processo per la morte di Pierina Paganelli, pensionata... Pierina Paganelli, svelato cosa si dissero Louis Dassilva e Manuela Bianchi in segreto dopo l'omicidioChiunque ricorda le immagini riprese dalle telecamere di Quarto Grado che immortalavano Manuela Bianchi e Louis Dassilva discutere animatamente pochi...