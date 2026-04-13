Pierina Paganelli Louis Dassilva oggi in aula a Rimini | al centro dell'udienza le perizie sui cellulari

Oggi in tribunale a Rimini si sono presentati Pierina Paganelli e Louis Dassilva, l’unico imputato nel processo per la sua morte. Durante l’udienza si sono discusse le perizie sui cellulari delle persone coinvolte, che sono state al centro dell’attenzione. La 78enne è stata uccisa a coltellate nel garage del suo condominio nell’ottobre 2023.