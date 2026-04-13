Pierina Paganelli Louis Dassilva oggi in aula a Rimini | al centro dell'udienza le perizie sui cellulari
Oggi in tribunale a Rimini si sono presentati Pierina Paganelli e Louis Dassilva, l’unico imputato nel processo per la sua morte. Durante l’udienza si sono discusse le perizie sui cellulari delle persone coinvolte, che sono state al centro dell’attenzione. La 78enne è stata uccisa a coltellate nel garage del suo condominio nell’ottobre 2023.
Torna nell'aula di Tribunale di Rimini Louis Dassilva, unico imputato per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage del suo condominio nell'ottobre 2023. L'ex amante, Manuela Bianchi, si è detta pronta a un confronto in aula con lui: "Vorrei mi guardasse negli occhi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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