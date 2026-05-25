Il processo contro Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina si è aperto oggi a Rimini. Durante la requisitoria, gli avvocati di Dassilva hanno affermato che tutta l’accusa si basa sulla testimonianza di Manuela Bianchi, che hanno definito mendace. Dassilva e Valeria Bartolucci erano presenti in aula per l’udienza. La discussione si è concentrata sulla validità delle testimonianze e sulla linea difensiva dell’imputato.

Rimini, 25 maggio 2026 - Louis Dassilva e Valeria Bartolucci oggi in aula per la requisitoria degli avvocati difensori del senegalese accusato dell'omicidio di Pierina. Non ha perso tempo questa mattina l’avvocato Andrea Guidi nell’incipit della propria arringa difensiva nei confronti di Louis Dassilva, il 36enne imputato a Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli. Dopo la requisitoria, in cui il pm Daniele Paci non ha fatto sconti all’imputato chiedendo la condanna all’ergastolo, oggi è cominciata la discussione degli avvocati di Dassilva, i quali sin da subito hanno puntato il dito contro Manuela Bianchi. https:www.ilrestodelcarlino.itvideorocesso-pierina-oggi-in-aula-la-difesa-di-dassilva-il-video-dw7mei8g L’accusa si fonda solo sulle parole di Manuela Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Processo Pierina, la difesa di Dassilva: “Tutta l'accusa si fonda sulla versione di Manuela Bianchi, persona che mente”

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Pierina Paganelli: ergastolo a Dassilva e attacco a chi dissente: ho fatto tutto bene, così il pm.

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