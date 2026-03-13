Praiano la Corte di Appello conferma l’assoluzione dell’ex sindaco

La Corte di Appello di Salerno ha confermato l’assoluzione dell’ex sindaco di Praiano, che era stata pronunciata dal Tribunale di Salerno e poi appellata dal Pubblico Ministero. La decisione è stata presa ieri pomeriggio durante la riunione presieduta dal dottor Ferrara, con i relatori dottori Rulli e Mele. La sentenza definitiva ha mantenuto la stessa formula di assoluzione già stabilita in primo grado.

Di Martino: "Dopo quasi sei anni esco da un incubo che mi ha tolto serenità e tranquillità per un lungo periodo, pur essendo sempre stato certo della mia innocenza" La Corte di Appello di Salerno, presieduta dal dottor Ferrara, con relatore i dottori Rulli e Mele, nel pomeriggio di ieri ha confermato la sentenza di assoluzione già pronunciata dal Tribunale di Salerno, successivamente appellata dal Pubblico Ministero, con la formula più ampia: "il fatto non sussiste", nei confronti dell'ex sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino. La vicenda ebbe inizio il 5 giugno 2020, quando un'operazione della Polizia di Stato portò all'arresto di Di Martino a Salerno, ritenuto in flagranza di reato nell'ambito di un'ipotesi di concussione, accusa particolarmente grave per un pubblico ufficiale.