Matteo Cambi, una volta protagonista del mondo della moda con il marchio Guru, ha vissuto un percorso che ha visto un rapido declino. Dopo aver accumulato 11 milioni di euro, si dice che abbia incontrato un noto imprenditore e ne sia uscito con un debito di 30 milioni. Attualmente, la sua situazione è oggetto di attenzione, mentre i dettagli delle sue attività recenti restano riservati.

Modena, 26 marzo 2026 – Quella di Matteo Cambi è la storia di un successo clamoroso nato dall’intuizione e dal coraggio di un ragazzo carpigiano, ed è la vicenda di un marchio di abbigliamento, Guru, che segnò la moda dei primi anni Duemila e che fu sempre legato profondamente alla persona di Cambi. Ma è anche una parabola segnata da una caduta dolorosa: dipendenze, spese folli, approfittatori, fino al fallimento dell’azienda. Infine, è il racconto della lotta di un uomo che, giorno dopo giorno, ha provato a rialzarsi per ritrovare il proprio equilibrio. Il film "GURU - La storia di Matteo Cambi" debutta su Sky e al cinema Raffaello di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa fa oggi Matteo Cambi, dai fasti di Guru alla caduta (dolorosa): “Andò da Briatore con 11 milioni sul conto e uscì dall’incontro con un debito da 30”

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Una selezione di notizie su Matteo Cambi

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TV - "GURU: la storia di Matteo Cambi" su Sky Crime e NOW il 29 e 30 marzo ift.tt/3ohb9sD x.com

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