Petrolio | il trucco dei trading desk che gonfia i prezzi alla pompa

Recentemente si è scoperto che alcuni trading desk delle grandi compagnie petrolifere ottengono profitti extra manipolando i prezzi del greggio a livello mondiale. Questa pratica sembra contribuire all’aumento dei costi dei carburanti alla pompa, influenzando il mercato e i consumatori. Le autorità stanno analizzando le modalità con cui vengono gestiti gli scambi e le operazioni finanziarie legate al petrolio, mentre le indagini continuano a fare luce sui meccanismi coinvolti.

? Cosa sapere I trading desk delle big oil generano extraprofitti manipolando i prezzi del greggio globale.. Le strategie finanziarie dei trader influenzano direttamente i rincari del carburante alle pompe.. Le grandi compagnie petrolifere stanno generando enormi extraprofitti non attraverso l’estrazione del greggio, ma manipolando i prezzi nei trading desk aziendali per cavalcare i continui saliscendi del mercato energetico. Mentre comune osserva con preoccupazione le variazioni alle pompe di benzina, la vera partita economica si gioca all’interno degli uffici specializzati nel commercio dei barili. Maurizio Ricci evidenzia come le big oil abbiano spostato il fulcro del guadagno dalla semplice attività estrattiva a una sofisticata operatività finanziaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrolio: il trucco dei trading desk che gonfia i prezzi alla pompa Notizie correlate Borse in diretta, prezzo petrolio oggi | Europa in rialzo, Milano +2,7%, i prezzi di benzina e diesel alla pompaIntorno a mezzogiorno le borse europee procedono in rialzo, con il prezzo del petrolio in calo. Leggi anche: Borse in diretta, prezzo petrolio oggi | Europa chiude in forte rialzo, Milano +2,67%, i prezzi di benzina e diesel alla pompa Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Da maggio ulteriore rilascio in Giappone di 20 giorni di riserve di petrolio; Sale la produzione di petrolio e gas. Eni porta l’utile a quota 1,3 miliardi; Borse 23 aprile a due velocità e petrolio sopra i 100 dollari nella nebbia dei negoziati USA-Iran. Il boom di Stm (+14%) spinge Piazza Affari; Il petrolio e il gas si indeboliscono, il Brent scende a 104 dollari. La grande scommessa (truccata) sul petrolio. Due miliardi in due minuti di tradingI sospetti delle autorità di vigilanza degli Stati Uniti si concentrano sulle maxi vendite di futures petroliferi avvenute pochi minuti prima che Trump ... huffingtonpost.it La guerra in Iran libera la flotta ombra: il trucco di Mosca e Teheran per aggirare l'OccidenteIl caos nel Golfo favorisce le navi fantasma del petrolio. Tra deroghe Usa, transponder spenti e trasferimenti sospetti, il sistema illegale si rafforza La flotta ombra sta capitalizzando sul caos ... ilgiornale.it Il dollaro canadese chiude la settimana stabile contro il dollaro USA, mostrando resilienza nonostante le tensioni geopolitiche e le oscillazioni del petrolio. Attesa per le decisioni della Bank of Canada il 29 aprile - facebook.com facebook Le rinnovabili hanno soddisfatto l’aumento del fabbisogno energetico nel 2025, e il fotovoltaico da solo ha contribuito più di gas e petrolio. L'approfondimento di Gabriele De Palma su #SkyInsider x.com