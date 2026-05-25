Priscilla e Clara Isabel sono state arrestate con l’accusa di aver partecipato a un traffico di droga. La polizia ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto delle due donne, ritenute coinvolte in un’attività illecita. Durante le perquisizioni sono stati trovati sostanze stupefacenti e denaro contante. Le indagini sono ancora in corso e le due sono ora in custodia presso una struttura di polizia.

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis non condividono solo un’amicizia nata ai tempi del Grande Fratello Vip al quale entrambe hanno partecipato nella medesima edizione, testimoniata già dalla presenza dell’influencer al matrimonio dell’argentina con Ignazio Moser, ma anche il mese di nascita delle figlie. Pochi giorni di distanza separano infatti Priscilla, figlia di De Lellis e del rapper Tony Effe, da Clara Isabel, primogenita di Rodriguez e Moser: la prima è nata l’8 ottobre, la seconda il 15. Così, i quattro si sono ritrovati per trascorrere un pomeriggio insieme e far giocare assieme le bambine, che oggi hanno sette mesi e mezzo; il tutto è stato ovviamente documentato nelle storie Instagram pubblicate sia dall’ex ciclista che da Giulia De Lellis (ora non più visibili). 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Priscilla e Clara Isabel, amiche come le mamme Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

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