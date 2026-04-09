Mia nipote… Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser le parole di nonno Francesco su Clara Isabel

Il nome di Francesco Moser torna a far parlare di sé, questa volta non per le sue imprese sportive, ma per alcune dichiarazioni rilasciate di recente. Le sue parole sono state riportate in relazione a membri della famiglia, suscitando attenzione nel mondo del gossip. La vicenda riguarda un’intervista in cui il nonno ha parlato di alcune questioni familiari, attirando l’interesse di molti.

Il nome di Francesco Moser torna al centro dell’attenzione, non solo per la sua straordinaria carriera nel ciclismo, ma anche per alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere il mondo del gossip. L’ex campione, classe 1951, resta uno dei più grandi sportivi italiani di sempre, forte di ben 273 vittorie su strada da professionista, un record che ancora oggi lo colloca tra i migliori. >> “Ho fatto una promessa”. FIlippo Bisciglia, dopo l’addio l’annuncio su Pamela Camassa Negli ultimi anni, però, la sua figura si è intrecciata anche con la cronaca rosa, grazie al figlio Ignazio Moser, influencer ed ex volto del Grande Fratello Vip, oggi sposato con Cecilia Rodriguez, sorella della celebre Belén Rodriguez. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Francesco Moser glaciale con Ignazio e Cecilia Rodriguez: Non ricordo il nome di mia nipote, voglio facciano come dicoDalla nipotina Clara Isabel alle scelte di vita del figlio Ignazio, passando per gli aneddoti con la famiglia Rodriguez: l’ex campione di ciclismo si racconta senza filtri. libero.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio, le risposte gelide di Francesco Moser sulla nipotina: Manco il nome ricordoFrancesco Moser, 74 anni e leggenda del ciclismo, come si suol dire è un uomo di altri tempi, tutto d’un pezzo. Intervistato dal magazine Oggi, l’ex atleta ha parlato della sua nipotina Clara Isabel, ... gossipetv.com