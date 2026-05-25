Nel primo tempo la squadra ha incontrato difficoltà, poi è cresciuta. Il tecnico ha dichiarato che si concentrano sul ritorno, ritenendo possibile qualificarsi. Non ha commentato in modo diretto le decisioni del direttore di gara o del guardalinee, preferendo mantenere un tono equilibrato in vista della partita di ritorno.

Non si esprime in modo esplicito su quanto fatto dal direttore di gara e soprattutto dal guardalinee il tecnico spallino Carmine Parlato, cercando di mantenere una linea di equilibrio in vista della gara di ritorno. "Ha già parlato il direttore di quello che è successo – commenta in sala stampa Parlato –, preferisco parlare della prestazione in generale. Credo che i primi dieci minuti siamo partiti anche abbastanza bene, sapevamo del loro palleggio, che erano molto bravi a farlo e a partire in profondità. Ci abbiamo messo un po’ a capire alcune cose. Complessivamente nei primi quarantacinque minuti penso che abbiano fatto meglio loro. Poi abbiamo fatto una chiacchierata nello spogliatoio, abbiamo cercato di sistemare qualche cosa e la squadra minuto dopo minuto stava iniziando a sentirsi padrona del campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Primo tempo faticoso, poi siamo cresciuti". Parlato: "Pensiamo al ritorno, si può fare"

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