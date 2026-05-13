Totti | Ritorno a Roma? No in questo momento non ci pensiamo Ranieri in Nazionale? Può essere l’uomo giusto perché no
Durante un'intervista, l'ex calciatore ha dichiarato che al momento non sta considerando un ritorno alla sua ex squadra, ribadendo questa posizione. Ha anche espresso un parere positivo sul possibile incarico di Ranieri come allenatore della nazionale, affermando che potrebbe essere adatto a quel ruolo. Le sue parole riguardano principalmente questioni di attualità legate al calcio e alle possibili scelte tecniche.
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