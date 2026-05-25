Primo retailer Lynk & Co a Bari in collaborazione con Autotrend Il 28 maggio il taglio del nastro

Da baritoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 maggio si terrà l’inaugurazione di un nuovo punto vendita Lynk & Co a Bari, realizzato in collaborazione con Autotrend. Dopo l’apertura dello showroom di Milano, questa è la prima sede del brand nella città pugliese. Il negozio rappresenta il primo retailer Lynk & Co nella zona e sarà aperto al pubblico per la prima volta in quella data. La collaborazione con Autotrend consente l’apertura del nuovo spazio commerciale.

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Dopo l’inaugurazione dello showroom di Milano, adesso tocca a Bari. Lynk & Co, in collaborazione con Autotrend, arriva nel capoluogo pugliese con un nuovo punto vendita. La presentazione avverrà giovedì 28 maggio nella sede di Autotrend in via Buozzi 88 alle ore 19.00.Moderno e innovativo, lo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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