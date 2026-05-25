Primo retailer Lynk & Co a Bari in collaborazione con Autotrend Il 28 maggio il taglio del nastro

Notizia in breve

Il 28 maggio si terrà l’inaugurazione di un nuovo punto vendita Lynk & Co a Bari, realizzato in collaborazione con Autotrend. Dopo l’apertura dello showroom di Milano, questa è la prima sede del brand nella città pugliese. Il negozio rappresenta il primo retailer Lynk & Co nella zona e sarà aperto al pubblico per la prima volta in quella data. La collaborazione con Autotrend consente l’apertura del nuovo spazio commerciale.