Il 28 novembre si terrà l'inaugurazione di una mostra dedicata a Santa Caterina, che presenta sessanta opere. La rassegna si svolge all’interno del Santa Maria della Scala e mette in evidenza l’attuale stato delle strutture, con un focus sul rafforzamento e sulla promozione di un’immagine internazionale. Allo stesso tempo, si mantiene l’attenzione sulla valorizzazione delle radici e delle tradizioni locali.

"Il futuro del Santa Maria della Scala? Rafforzamento strutturale e internazionalità". Ma con lo sguardo rivolto alla valorizzazione della tradizione senese. Riflettori accesi ieri in Consiglio comunale sull’ex Spedale, al centro dell’interrogazione dell’ex candidato sindaco, il civico Fabio Pacciani, che chiedeva i motivi del "ridimensionamento della programmazione per il biennio 202425" e se "è in programma nel 2026 la grande mostra di ambizione internazionale dedicata alla figura di Santa Caterina". E proprio sulla mostra dedicata alla patrona d’Italia, il sindaco Nicoletta Fabio ha fatto alcune anticipazioni. A cominciare dalla data, fissata il 28 novembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mostra su Santa Caterina: 60 opere. Taglio del nastro il 28 novembre

Articoli correlati

Cure palliative, taglio del nastro per la mostra ’Veglieremo su di te’Una mostra per raccontare la vita e l’opera di Cicely Saunders, la donna che ha cambiato per sempre il modo di prendersi cura delle persone affette...

Nocera Superiore, fissato il taglio del nastro del nuovo Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60E' stata fissata per giovedì 12 febbraio, l'inaugurazione del nuovo Poliambulatorio del Distretto Sanitario 60 a Nocera Superiore: appuntamento alle...

Una selezione di notizie su Santa Caterina

Temi più discussi: Santa Maria della Scala, il 28 novembre apre la mostra su Santa Caterina; Mostra su Santa Caterina: 60 opere. Taglio del nastro il 28 novembre; Santa Maria della Scala, la mostra su Santa Caterina aprirà il 28 novembre; Mostra su Santa Caterina, Siena fissa la data: apertura il 28 novembre al Santa Maria della Scala.

Mostra su Santa Caterina, Siena fissa la data: apertura il 28 novembre al Santa Maria della ScalaSiena mette un punto fermo su uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. Aprirà il prossimo 28 novembre, al Complesso museale Santa Maria della Scala, la mostra Santa Caterina da Siena, e ... radiosienatv.it

Santa Caterina, mostra rinviata. Ma tra Comune e curatore le ricostruzioni sono opposteLa mostra su Santa Caterina nel 2025, anno giubilare, non si farà. Ma sui motivi non collimano le posizioni del Comune e del curatore, Alessandro Angelini, professore all’Università degli Studi. Con ... lanazione.it