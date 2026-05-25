primo levi e il mondo di ieri

Un volume dedicato a Primo Levi e al suo rapporto con il passato sta per essere pubblicato. Il libro raccoglie scritti e testimonianze che analizzano il suo lavoro e le sue riflessioni sulla memoria storica. La pubblicazione sarà disponibile nelle librerie a breve, senza ancora una data ufficiale di uscita. Il volume si concentra sui temi della memoria e della testimonianza, senza ulteriori dettagli sulla composizione o gli autori coinvolti.

Scopro grazie all’articolo di Domenico Scarpa sulla Lettura di domenica l’imminente pubblicazione (domani) dei primi quattro volumi di una nuova uniform edition di tutto Primo Levi negli Einaudi Tascabili, che si concluderà nel 2027, a quarant’anni dalla sua morte e settanta dalla prima pubblicazione di “Se questo è un uomo”. E scopro molte altre cose meravigliose, come il progetto LeviNet su cui si può leggere la straordinaria corrispondenza tra Levi e i suoi lettori di lingua tedesca, dopo la pubblicazione di “Ist das ein mensch?” nella versione di Heinz Riedt. Anche il primo dei quattro volumi che aprono la nuova edizione è un carteggio, inedito, tra Levi e i suoi lettori, in questo caso alunni e insegnanti delle scuole italiane, intitolato “Mi interessa la gente perché ne faccio parte”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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27 gennaio 1945 : Primo Levi e il giorno in cui il mondo ha visto | Storie di Protagonisti | IPR

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. @Einaudieditore pubblica i primi 4 titoli della uniform edition delle opere di Primo Levi. Il primo, Mi interessa la gente perché ne faccio parte, raccoglie le lettere tra Levi e gli studenti. Su la Lettura Domenico Scarpa presenta il progetto tinyurl.com/p63 x.com

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