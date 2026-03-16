alla fondazione ugo e olga levi il iv convegno annuale alumni levi

Il 20 e 21 marzo 2026, la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia organizza il IV Convegno Annuale Alumni LEVI, intitolato Popolare di suoni. L’evento si svolge nella sede della fondazione e vede la partecipazione di studenti, docenti e esperti legati all’istituzione. Durante le due giornate si svolgono incontri, conferenze e momenti di confronto sui temi legati alla musica e ai suoni popolari.

Il 20 e 21 marzo 2026 la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia ospita il IV Convegno Annuale Alumni LEVI, dal titolo Popolare di suoni. Pratiche, culture e diffusioni della popolarità in musica, promosso dalla comunità degli Alumni LEVIcampus. L’edizione 2026 è dedicata al tema del “popolare” nelle sue molteplici articolazioni storiche, estetiche e mediali, con l’obiettivo di interrogare criticamente categorie quali folklore, musica popolarefolk, popular e pop. Il convegno si propone di indagare processi di popolarizzazione, meccanismi di successo e costruzione del pubblico, fenomeni di divismo e fandom, nonché le relazioni tra musica d’arte e culture musicali di ampia diffusione, in una prospettiva che abbraccia epoche e contesti geografici differenti. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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