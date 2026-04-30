‘Il mondo di ieri oggi o domani?’ incontro dedicato al libro ‘Il mondo di ieri’ di Stefan Zweig

In occasione della Festa dell'Europa del 9 maggio, il 8 maggio alle 18.30 presso Factory Grisù si svolgerà un evento intitolato ‘Il mondo di ieri, oggi, o domani?’. L'iniziativa è promossa dalla Cattedra di diritto dell’Unione europea del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università. L'incontro si focalizza sulla presentazione del libro ‘Il mondo di ieri’ di Stefan Zweig, con un approfondimento sul passato, presente e futuro delle tematiche europee.

In occasione della Festa dell'Europa del 9 maggio, in data 8 a partire dalle 18.30, presso Factory Grisù, si terrà l'evento ‘Il mondo di ieri, oggi, o domani?’, organizzato dalla Cattedra di diritto dell'Unione europea del Dipartimento di Giurisprudenza (Unife). Si tratta di un incontro culturale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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