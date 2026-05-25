A Roma si tiene per la prima volta il Festival del Cinema Libanese, con l’obiettivo di mostrare un’immagine diversa del paese rispetto a quella di guerra e distruzione. La manifestazione si svolge presso la sede della Stampa Estera e si propone di evidenziare aspetti di pace e resistenza culturale. La rassegna presenta film libanesi che raccontano storie di speranza e di identità, offrendo un’alternativa alle rappresentazioni più comuni.

“ Il Libano non è solo guerra e distruzione, il Libano è pace e resistenza culturale ”. Questo è lo spirito che anima la prima edizione del Festival del cinema Libanese presentato oggi a Roma presso la sede della Stampa Estera. Un festival che verrà ospitato al Cinema Barberini dal 27 al 28 maggio e che nasce dalla collaborazione tra l’ Istituto Culturale Italo-Libanese, l’ ambasciata libanese in Italia, il think tank Cosmo e la Fondazione Med-Or. Dopo il successo del Festival du Film Libanais de France, la manifestazione arriva per la prima volta anche a Roma con un’edizione dedicata al tema “Libano Plurale”: un viaggio cinematografico nella cultura, nella memoria e nella complessità di un Paese storicamente crocevia di popoli, confessioni e identità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo Festival del Cinema libanese a Roma: “Non siamo solo guerra”

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