All'apertura del Festival del Cinema di Cannes, l'attrice ha indossato un abito azzurro molto simile a quello che Lady Diana portò nel 1987, durante la stessa manifestazione. L'outfit, scelto per la prima di Fjord, film vincitore della Palma d'Oro, richiama chiaramente il look della principessa. La somiglianza tra i due abiti è evidente, evidenziando un omaggio visivo alla figura di Lady Diana.

Lungo, plissettato e azzurro, senza spalline ma con una morbida stola in tinta posata sul collo, il vestito indossato da Andrushkevich ne ha ricordato uno decisamente celebre: quello che proprio Lady Diana indossò proprio a Cannes, quando insieme a Carlo d'Inghilterra sfilò sul tappeto rosso dell'edizione del 1987. Le differenze tra la creazione firmata da Catherine Walker per l'allora principessa del Galles si notano sicuramente: l'originale, in un azzurro più chiaro e polveroso, presentava un motivo drappeggiato molto scolpito sul bustier, elemento che viene a mancare nella versione riprodotta per l'attrice russa (di cui non conosciamo l'autore) che presenta inoltre una nuance più accesa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il look che ci siamo persi al Festival del Cinema di Cannes è un palese omaggio a Lady Diana

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