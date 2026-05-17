Festival del Tempo 2026 | il cinema a Roma

La settima edizione del Festival del Tempo si svolgerà a Roma nel 2026, con una selezione ufficiale di film in concorso che verranno proiettati durante l'evento. La manifestazione si terrà in diverse sale della città e prevede la presentazione di opere provenienti da vari paesi. La programmazione includerà anche incontri con i registi e momenti dedicati alla discussione sui temi trattati nei film. L’evento è previsto per un periodo di diversi giorni, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.

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