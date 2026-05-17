Festival del Tempo 2026 | il cinema a Roma
La settima edizione del Festival del Tempo si svolgerà a Roma nel 2026, con una selezione ufficiale di film in concorso che verranno proiettati durante l'evento. La manifestazione si terrà in diverse sale della città e prevede la presentazione di opere provenienti da vari paesi. La programmazione includerà anche incontri con i registi e momenti dedicati alla discussione sui temi trattati nei film. L’evento è previsto per un periodo di diversi giorni, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.
Cosa: La settima edizione del Festival del Tempo, con la proiezione della Selezione Ufficiale dei film in concorso. Dove e Quando: L’evento si svolgerà in diverse sedi della città di Roma, dal 27 maggio al 30 giugno 2026. Perché: Per vivere un’esperienza cinematografica che trasforma il concetto di tempo in materia viva e pulsante, esplorando opere internazionali selezionate tra migliaia di candidature. La scena culturale della Capitale si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più affascinanti e introspettivi dell’anno: la settima edizione del Festival del Tempo 2026. Questa rassegna, che animerà le serate romane dal 27 maggio al 30 giugno 2026, si propone come un vero e proprio viaggio esplorativo attraverso la lente della settima arte. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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