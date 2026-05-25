Primi risultati ufficiosi a Faenza | Isola avanti al 64%

I primi risultati ufficiosi che arrivano da Faenza indicano un netto vantaggio del candidato di centrosinistra Massimo Isola che sarebbe al 64,44%. Seguono poi Gabriele Padovani della coalizione trainata da FdI al 32,50%, poi Claudio Miccoli (Fi-Lega) al 2,22% e Giuseppe Apicella Binni (Potere al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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