Faenza al voto | la coalizione a sostegno di Isola si allarga nasce la lista Faenza Cresce

Da ravennatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Faenza, la coalizione che sostiene la candidatura di Massimo Isola si amplia con la creazione di una nuova lista, denominata

La grande coalizione che alle prossime amministrative sosterrà la ricandidatura a sindaco di Massimo Isola si allarga. Nel "campo largo" entra anche un nuovo progetto civico: la lista "Faenza Cresce", composta da cittadini, professionisti, giovani e persone impegnate nella vita sociale ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Nasce ’Faenza Pop’. Quinta lista a sostegno di Isola

Elezioni a Faenza, Isola pronto a formare una coalizione di campo largo: "Rendiamo la città più sicura e moderna"Il sindaco uscente alla guida del centrosinistra: "La politica è fatta innanzitutto di relazioni umane ed è impossibile per me dimenticare il dramma...

faenza cresce faenza al voto laElezioni Amministrative. Azione conferma la rotta riformista con Faenza Cresce e Per CerviaIn vista delle prossime consultazioni amministrative, Azione di Ravenna definisce il proprio posizionamento sul territorio. La parola d’ordine è ... ravennanotizie.it

Faenza, presentata la coalizione in appoggio alla candidatura a sindaco di Massimo IsolaSe nel 2020 Faenza era stata il laboratorio nazionale del campo largo, capace di unire l’intero centrosinistra, la sfida per le amministrative del ... corriereromagna.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.