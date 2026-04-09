Faenza al voto | la coalizione a sostegno di Isola si allarga nasce la lista Faenza Cresce

A Faenza, la coalizione che sostiene la candidatura di Massimo Isola si amplia con la creazione di una nuova lista, denominata

La grande coalizione che alle prossime amministrative sosterrà la ricandidatura a sindaco di Massimo Isola si allarga. Nel "campo largo" entra anche un nuovo progetto civico: la lista "Faenza Cresce", composta da cittadini, professionisti, giovani e persone impegnate nella vita sociale ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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