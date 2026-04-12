Elezioni Ungheria arrivano i primi risultati Magyar in netto vantaggio | Il regime di Orbàn è finito Orban | Risultati chiari doloroso per noi

Sono stati pubblicati i primi risultati delle elezioni in Ungheria, con il partito di governo che appare in netto vantaggio. L’affluenza alle urne ha superato il 74%, una percentuale molto più alta rispetto alle consultazioni precedenti. Dopo la chiusura dei seggi, il leader del partito di maggioranza ha commentato i risultati definitivi, descrivendo la situazione come “dolorosa” per il suo gruppo.

Si sono chiuse le urne in Ungheria al termine di una giornata elettorale segnata da un’affluenza molto elevata, oltre il 74%, nettamente superiore rispetto alle precedenti consultazioni. Il voto per il rinnovo del Parlamento mette di fronte il primo ministro Viktor Orbàn, al potere da anni con Fidesz, e lo sfidante Péter Magyar, leader del movimento filoeuropeista Tisza. La partecipazione particolarmente alta, soprattutto nei grandi centri urbani e a Budapest, ha rafforzato fin dalle prime ore l’ipotesi di un possibile cambiamento negli equilibri politici. Con l’avvio dello scrutinio, Tisza è risultato subito in vantaggio su Fidesz, mentre più distaccate le altre forze politiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni Ungheria, arrivano i primi risultati. Magyar in netto vantaggio: “Il regime di Orbàn è finito”. Orban: “Risultati chiari, doloroso per noi” Elezioni Ungheria, esplode affluenza ai seggi. Magyar annuncia: “Il regime di Orbàn è finito”Si sono chiuse le urne in Ungheria dopo una giornata elettorale segnata da un’affluenza eccezionalmente alta, ben oltre i livelli delle precedenti... Elezioni in Ungheria: Magyar in netto vantaggio su Orban. Si profila un radicale cambiamentoBUDAPEST – Le prime proiezioni delle elezioni politiche ungheresi danno in vantaggio il partito Tisza di Péter Magyar.