Primi risultati ufficiali a Faenza | netto vantaggio del centrosinistra

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Faenza, su 57 sezioni scrutinati, il candidato del centrosinistra ottiene il 64,44% dei voti. È il primo risultato ufficiale disponibile, che mostra un vantaggio significativo rispetto agli altri candidati. Non sono ancora stati comunicati dati completi o ufficiali definitivi.

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Arrivano i primi risultati ufficiali. Con una sezione scrutinata su 57, il candidato della coalizione di centrosinistra Massimo Isola che sarebbe al 64,44%. Seguono poi Gabriele Padovani della coalizione trainata da FdI al 32,50%, poi Claudio Miccoli (Fi-Lega) al 2,22% e Giuseppe Apicella Binni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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