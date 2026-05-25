Prime proiezioni nel Messinese | Midili verso la conferma a Milazzo sfida apertissima a Barcellona e Giardini
Nel Messinese, le prime proiezioni indicano la conferma di Midili a Milazzo. A Barcellona e Giardini, la sfida è ancora aperta. Lo scrutinio nei 17 comuni coinvolti nel voto comunale è in corso e le indicazioni arrivano dai centri più grandi della provincia, dopo i risultati di Messina.
Lo scrutinio entra nel vivo nei 17 comuni del Messinese chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali e arrivano le prime indicazioni dai centri più importanti della provincia dopo Messina.Oltre al capoluogo, si votava infatti anche ad Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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