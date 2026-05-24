Milazzo e Barcellona alle urne | nei due maggiori Comuni del Messinese tutti i candidati sindaco hanno già votato
Nelle città di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, tutti i candidati sindaco hanno già espresso il voto. La giornata elettorale si è svolta senza intoppi, con una partecipazione attiva degli elettori. Entrambi i Comuni, i più popolosi della provincia, sono sopra i 15mila abitanti e potrebbero andare al ballottaggio se nessuno raggiunge la maggioranza al primo turno. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.
Giornata elettorale intensa anche a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, i due Comuni più popolosi della provincia di Messina chiamati al voto in questa tornata amministrativa, entrambi sopra la soglia dei 15mila abitanti e dunque con eventuale ballottaggio previsto in caso di mancata elezione al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni, urne aperte in 16 Comuni della provincia di Palermo: tutti i candidati a sindacoIn 16 Comuni del Palermitano si vota oggi e domani per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali.
Leggi anche: Elezioni comunali 2026, alle urne 121 Comuni. Tra Venezia e Salerno 16 candidati sindaco: dove e quando si vota
Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, lunedì 25 maggio risultati live e approfondimenti nello speciale di Radio Taormina Tv; Elezioni Messina 2026, ecco come si vota; Aeroporto dello Stretto, il nuovo terminal di Reggio guarda anche a Messina: Un’unica area metropolitana; EleMe2026, la guida al voto per non commettere errori nella cabina elettorale.
Domani e lunedì saranno chiamati alle urne quasi un milione di cittadini in 71 comuni della Sicilia, dove si vota per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. I seggi saranno aperti domenica 24 dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15; in caso di ballottagg facebook
Affluenza in calo nel Messinese, ha votato il 13,82% alle 12Nei 17 Comuni della provincia ha votato il 2,75% in meno rispetto al 2022. In controtendenza il voto a Milazzo e in poche altre realtà ... tempostretto.it
Messina e provincia al voto: alle 12 calo generale dell'affluenza. Giù il capoluogo (13,88%) e Barcellona (13,57%), bene Milazzo (15,49%)Primi dati sull'affluenza per le Amministrative del 24-25 maggio. Per quanto riguarda la Sicilia, a Messina, il Comune più importante al voto di questa ... messina.gazzettadelsud.it