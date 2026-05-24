Milazzo e Barcellona alle urne | nei due maggiori Comuni del Messinese tutti i candidati sindaco hanno già votato

Notizia in breve

Nelle città di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, tutti i candidati sindaco hanno già espresso il voto. La giornata elettorale si è svolta senza intoppi, con una partecipazione attiva degli elettori. Entrambi i Comuni, i più popolosi della provincia, sono sopra i 15mila abitanti e potrebbero andare al ballottaggio se nessuno raggiunge la maggioranza al primo turno. I risultati definitivi sono attesi nelle prossime ore.