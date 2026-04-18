A Milazzo si accendono i riflettori sulla sfida tra due figure politiche, con un confronto pubblico in programma per discutere il futuro della città. Le due parti hanno annunciato ufficialmente l’intenzione di confrontarsi su questioni amministrative e progetti futuri, invitando la cittadinanza a partecipare all’evento. La discussione si concentrerà su temi legati alla gestione e allo sviluppo locale.

Michele Vacca ha lanciato una sfida aperta a Pippo Midili, proponendo un dibattito pubblico per discutere il domani di Milazzo. Il candidato sindaco punta a trasformare la competizione elettorale in un momento di confronto diretto sui programmi, invitando l’amministratore uscente a definire tempi e luoghi per un incontro aperto alla cittadinanza e ai media. La proposta avanzata da Vacca non mira a uno scontro tra individui, ma a garantire che la popolazione possa analizzare diverse visioni politiche attraverso il dialogo trasparente. Secondo il candidato, chi detiene l’incarico amministrativo ha l’obbligo morale e di rispondere alle proposte dell’opposizione, mettendo al centro esclusivamente il bene della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milazzo, Vacca sfida Midili: il faccia a faccia per il futuro della città

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