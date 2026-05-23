Perugia finale amaro per la Primavera di Giorgi | il Modena vince 2-1 e va in finale

Il Modena ha battuto la Primavera di Giorgi per 2-1, conquistando così l’accesso alla finale. La partita si è conclusa con il risultato finale dopo un primo tempo inaspettatamente combattuto, avvicinandosi alla fine senza indicazioni di un esito così deciso. La squadra ospite ha segnato due gol, mentre la formazione locale ha trovato un gol solo nel secondo tempo. La partita si è giocata negli ultimi minuti del primo tempo.

A pochi minuti dal termine del primo tempo pochi, se non nessuno, avrebbe potuto preventivare un finale del genere. Invece capita che bisogni accettare quel che poi è accaduto.Il Perugia di Primavera di Luigi Giorgi ha visto sfumare probabilmente nel modo più beffardo il sogno di salire nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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