hockey amatori modena il sogno del grande salto

L'hockey modenese si prepara a un finale di stagione intenso, con gare che coinvolgono sia le squadre di hockey su pista che quelle di hockey inline. Nel fine settimana si svolgeranno incontri che promettono emozioni forti, attirando l'attenzione degli appassionati locali. Le partite rappresentano un momento importante per le compagini che cercano di raggiungere obiettivi specifici, mentre gli spettatori attendono con interesse gli sviluppi degli incontri.

L’hockey modenese si tuffa nel finale di stagione, e lo fa con un weekend vietato ai deboli di cuore, sia nel hockey pista che nell’hockey inline. Appuntamenti da dentro o fuori: nelle otto ruote tradizionali l’Amatori Modena, con un finale di campionato ampiamente al di sopra delle attese, è riuscita a centrare la qualificazione al secondo turno del torneo di serie B e domani mattina, sulla gloriosa pista del PalaLido di Valdagno che profuma di serie A, affronterà il Roller Recoaro nella prima semifinale del gironcino che vale un posto nella Final Six. Chi vince se la vedrà nel pomeriggio contro la vincente della sfida tra Roller Scandiano e Pordenone, che metterà in palio un posto per la finalissima di Vercelli del prossimo weekend.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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