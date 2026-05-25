Primavera 1 otto giornate di stop per il portiere Maxi squalifica a Taho si valuta il ricorso

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita dei quarti di finale, il portiere dell’Inter Primavera è stato espulso e successivamente squalificato per otto giornate. La gara contro il Cesena si è conclusa con una sconfitta per 2-1, portando all’eliminazione degli nerazzurri campioni in carica. La squalifica rappresenta una penalizzazione significativa, e si sta valutando se presentare ricorso.

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Otto giornate di squalifica. Una mazzata, per Alain Taho, portiere dell’Inter Primavera espulso durante la sfida dei quarti contro il Cesena, persa 2-1 e che ha decretato l’eliminazione dei nerazzurri campioni in carica nell’Under 20. Il giudice sportivo ha fermato il ragazzo, 19 anni, "per avere, al 35° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale correndo verso il Direttore di gara fino ad urtarlo con il petto all’altezza della spalla e proferendo, nei confronti del medesimo, espressioni ingiuriose". In queste ore l’Inter sta valutando l’eventuale ricorso. Il ragazzo potrebbe far parte della futura U23 e portarsi dietro la squalifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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