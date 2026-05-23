Il portiere dell’Inter Primavera, Taho, è stato squalificato per otto giornate dopo l’espulsione durante la partita contro il Cesena. La decisione del Giudice Sportivo arriva in seguito alle proteste nel finale di gara. La squalifica sarà effettiva nelle prossime partite del campionato. Taho non potrà partecipare alle prossime partite ufficiali fino alla fine del provvedimento.

di Alberto Petrosilli Pesante decisione del Giudice Sportivo nei confronti del portiere nerazzurro Taho dopo le proteste nel finale di gara. Arriva una pesante sanzione per Alain Taho, portiere dell’ Inter Primavera, protagonista di un episodio molto acceso nella sfida contro il Cesena. L’estremo difensore nerazzurro era stato espulso dopo il gol del definitivo 2-1 segnato dai romagnoli direttamente da calcio d’angolo, rete che aveva generato forti proteste da parte dei giocatori interisti per una presunta carica sul portiere. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nel caos seguito alla rete subita, Taho aveva protestato duramente nei confronti del direttore di gara, comportamento che ha portato il Giudice Sportivo a prendere un provvedimento estremamente severo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Primavera, stangata per Taho: otto giornate di squalifica dopo l’espulsione col Cesena

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