Un portiere della squadra Primavera è stato squalificato per otto giornate. La decisione è stata presa dal giudice sportivo, che ha motivato la sanzione facendo riferimento ai precedenti stagionali del giocatore. Il provvedimento si basa su una linea dura adottata in questa stagione nei confronti di Taho, il portiere coinvolto. La sentenza è stata commentata da un esponente della società.

di Fabio Zaccaria Inter Primavera, le 8 giornate di squalifica rifilate al portiere Taho e il commento di Carbone: il giudice sportivo, visti i precedenti, preferisce la mano pesante per il nerazzurro. L’analisi approfondita e comparata al caso Tomsa. Vedere una punizione così dura in un campionato giovanile fa sempre notizia, ebbene anche in questo caso è successo: il portiere classe 2007 dell’Inter Primavera, Alain Taho, è stato espulso dal direttore di gara designato nella prima sfida del playoff fra i nerazzurri e il Cesena. Ma cosa è successo per l’esattezza? Per chi si fosse perso l’episodio, ecco di seguito un breve recap utile per ricostruire l’accaduto e definire un contesto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Primavera, la squalifica per 8 giornate di Taho impone una riflessione: i precedenti stagionali determinano la linea dura del giudice sportivo. L’approfondimento

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