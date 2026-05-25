La Procura di Piacenza ha concluso le indagini sull'ex primario di Radiologia, arrestato il 6 maggio dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale e stalking nei confronti di dottoresse e infermiere dell’ospedale. L’indagine si è concentrata sui comportamenti dell’uomo, che era rimasto ai domiciliari per circa sei mesi. Non sono state rese note ulteriori decisioni o sviluppi successivi.

La Procura di Piacenza ha concluso le indagini sul professore Emanuele Michieletti, ex primario di Radiologia, che il 6 maggio di un anno fa fu arrestato per violenza sessuale e stalking ai danni di dottoresse e infermiere dell’ospedale ed è rimasto ai domiciliari per circa sei mesi. Ne ha dato notizia il quotidiano Libertà di Piacenza. La chiusura dell’indagine solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. Durante l’orario di lavoro avrebbe molestato e abusato colleghe e altre lavoratrici del reparto, almeno otto secondo quanto emerge dalle carte. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, dopo aver scontato sei mesi agli arresti domiciliari, il medico è tornato al suo lavoro, anche se in uno studio privato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Primario arrestato per abusi su pazienti, dottoresse e infermiere: concluse le indagini a Piacenza

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Betrayed and forced into marriage, yet doted on like a princess by a billionaire lawyer

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Primario arrestato per abusi sulle pazienti, concluse le indagini. Dopo sei mesi ai domiciliari è tornato a lavoro nel privato. #ANSA x.com

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