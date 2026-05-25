A Piacenza, la Procura ha concluso le indagini sull’ex primario di Radiologia, accusato di abusi sessuali su otto donne del suo reparto. L’indagine riguarda comportamenti avvenuti durante il suo incarico presso l’ospedale locale. Le accuse sono state formalizzate dopo le testimonianze delle donne coinvolte. La posizione dell’indagato è ora al vaglio delle autorità per eventuali azioni legali. La vicenda è stata resa nota dopo la chiusura delle indagini ufficiali.

A Piacenza si è conclusa l’indagine della Procura riguardante Emanuele Michieletti, ex primario di Radiologia dell’ospedale locale, accusato di aver compiuto abusi sessuali su otto donne del suo reparto. Il caso, che ha portato il medico agli arresti domiciliari circa un anno fa, si è concentrato su episodi di violenza sessuale e stalking ai danni di colleghe, tra cui dottoresse e infermiere. Le indagini hanno rivelato una dinamica di potere estremamente allarmante all’interno della struttura sanitaria. Secondo quanto emerso dalle attività della polizia, le intercettazioni effettuate nello studio del primario hanno documentato ben 32 atti di violenza sessuale avvenuti in un arco temporale di soli 45 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, indagini finite: l’ex primario è accusato di abusi su 8 donne

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