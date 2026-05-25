Piacenza abusi sessuali su colleghe e infermiere Ordine dei medici revoca sospensione al primario

Un primario di un ospedale è stato riabilitato dall'Ordine dei medici dopo aver subito una sospensione. Secondo le accuse, avrebbe costretto una collega contro il muro, toccandola sotto i vestiti e palpeggiandole il seno e il sedere. La vittima ha riferito che l'uomo avrebbe consumato un rapporto sessuale completo senza consenso.

«La spingeva contro il muro e poi le metteva le mani sotto i vestiti»; «Le palpava il seno e il sedere»; «Contro la volontà della vittima consumava un rapporto completo». È un vero e proprio campionario dell’orrore. Così ricco di dettagli che è difficile riportare tutto in chiaro. Per anni il primario del reparto di Radiologia dell’ospedale «Guglielmo da Saliceto» di Piacenza avrebbe trasformato il suo ufficio in una sordida alcova. Durante il normale orario di lavoro avrebbe molestato e violentato colleghe medico, tecnici di radiologia e infermiere. Ci tentava praticamente con tutte il professore Emanuele Michieletti, luminare di radiologia con decine di pubblicazioni e riconoscimenti scientifici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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