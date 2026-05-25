Nel 2026, il campionato di Serie A rimane bloccato da episodi di violenza degli ultras, che prima si sono scontrati tra loro e poi hanno impedito lo svolgimento delle partite. La disputa ha coinvolto una gara con un valore stimato di circa ottanta milioni di euro, coinvolgendo anche il presente e il futuro di una società calcistica. Le autorità stanno affrontando la situazione per ripristinare l’ordine e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

Una partita che vale un’ottantina di milioni, presente e futuro di una società, tenendo col fiato sospeso l’ Italia del pallone, rischiava di essere decisa non sul campo da calciatori e allenatori, ma da un manipolo di facinorosi sugli spalti, che pretendevano di disporre delle sorti di un campionato intero, stabilire loro il diritto o meno di giocare. Sembra incredibile, ma nel 2026 il calcio italiano è ancora ostaggio degli ultrà. Quanto accaduto nel derby della civilissima Torino – e non nell’ingestibile Roma, tanto per dire – è l’ennesima vergogna per la Serie A. I soliti scontri fuori dallo stadio, un ferito grave in ospedale, il ricatto ultras. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prima si menano e poi bloccano il campionato: nel 2026 la Serie A è ancora ostaggio degli ultras

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