Il derby di Torino si è concluso con incidenti e tensioni tra tifoserie, evidenziando le problematiche legate alla presenza degli ultras nelle partite di calcio. La stagione si è chiusa con un campionato segnato da polemiche e comportamenti violenti, mentre le competizioni europee hanno visto l’Italia uscire prematuramente. La situazione ha portato all’attenzione generale sulla gestione della sicurezza negli stadi e sulla crescente influenza degli ultras nel calcio nazionale.

Il campionato si è chiuso con la Serie A in mano ai capi tifosi della Juventus, una settimana dopo il balletto intorno al derby dell’Olimpico. In pochi giorni cancellati i passi avanti di un decennio. Il campionato dei veleni, nella stagione della bocciatura definitiva della nazionale e dell’uscita prematura da tutto in Europa, si è chiuso consegnando al mondo l’immagine di un calcio italiano ostaggio degli ultras. La trattativa tra i capi tifosi della Juventus e il capitano Locatelli, i settanta minuti di ritardo prima del fischio d’inizio del derby della Mole, le forze dell’ordine impegnate a cercare di mediare tra il ricatto delle frange violente e le esigenze di tutti gli altri: uno spettacolo poco decoroso che ha riportato indietro le lancette del tempo di un sistema che non riesce a guarire dai suoi mali. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La vergogna del derby di Torino: il calcio italiano ostaggio degli ultras

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LA VERGOGNA DEL CALCIO ITALIANO - DERBY D'ITALIA

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