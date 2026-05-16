Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Andrea Talanti Noi Oggi per Domani Ad Arezzo è tornata la stagione preferita della politica locale: quella in cui i giovani diventano improvvisamente importantissimi. Talmente importanti che ogni candidato li nomina più spesso del traffico in via Fiorentina e delle buche dopo due gocce d’acqua. Tra i più ispirati sul tema c’è Marcello Comanducci, oggi candidato sindaco del centrodestra, che in questi giorni parla di futuro, nuove generazioni e partecipazione giovanile con l’entusiasmo di uno che ha appena scoperto TikTok. Peccato che qualcuno ad Arezzo abbia memoria più lunga di un reel. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Comanducci scopre i giovani nel 2026. Nel 2017 però gli morì il Consiglio degli Studenti tra una stretta di mano e un “poi si vede”

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