Prima sezione scrutinata a Cerreto d' Esi | avanti il sindaco uscente Grillini
A Cerreto d’Esi, il sindaco uscente David Grillini guida dopo la prima sezione scrutinata. I dati sono ancora in aggiornamento, ma già si registra un vantaggio per lui.
A Cerreto d’Esi, con i dati dello scrutinio in aggiornamento, il sindaco uscente David Grillini prende subito il largo. Il candidato sostenuto dalla lista “#Cambiamenti” è al 71,31% con 338 voti, mentre Renzo Baldoni, candidato di “Sviluppo e Futuro”, si ferma al 28,69% con 136 preferenze. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Cerreto d’Esi: Grillini e Baldoni si sfidano per il ComuneA Cerreto d’Esi si avvicina il momento delle elezioni comunali, con due candidati pronti a sfidarsi per la guida del paese.
Cerreto d'Esi, sarà David Grillini Vs Renzo Baldoni. Tutte le liste con i rispettivi candidatiA Cerreto d’Esi si avvicina la tornata elettorale con il sindaco uscente, David Grillini, che si presenta nuovamente come candidato alla guida del...
Si parla di: Una vigilia di relax per i candidati di Messina prima del gong: dalle 7 si vota; Irpinia al voto: affluenza in crescita nella prima giornata delle Comunali 2026.