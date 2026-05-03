Cerreto d' Esi sarà David Grillini Vs Renzo Baldoni Tutte le liste con i rispettivi candidati

A Cerreto d’Esi si avvicina la tornata elettorale con il sindaco uscente, David Grillini, che si presenta nuovamente come candidato alla guida del paese. Sono state rese note tutte le liste e i candidati che parteciperanno alla competizione, tra cui anche il candidato Renzo Baldoni. La campagna elettorale si sta sviluppando senza particolari tensioni, con i vari schieramenti pronti a confrontarsi sulla base dei programmi presentati.

CERRETO D’ESI – In quel di Cerreto d’Esi il sindaco uscente David Grillini corre nuovamente alla carica di sindaco. A lui si oppone però Renzo Baldoni.Si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio. David Grillini David GrilliniCambiamenti:David GrilliniMichela BellomariaDaniela CarnevaliStefano.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate A Loreto sarà triello per la carica di sindaco: ecco tutte le liste e i candidati a loro supportoLORETO – Moreno Pieroni cerca il secondo mandato consecutivo, ma il quarto cumulativo, come sindaco di Loreto. Elezioni comunali a Cascina 2026: tutte le liste e i candidatiCascina al voto il 24 e 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Cerreto d’Esi: Baldoni tenta lo sgambetto a Grillini per la poltrona; Tre Comuni e la grande sfida di Senigallia: ecco tutte le liste e i candidati alle Comunali della provincia di Ancona. Cerreto d'Esi, via libera definitivo al nuovo polo da olrre 12 milioni di euroCerreto d’esi - Il nuovo polo scolastico ha avuto il nulla osta definitivo . Così il sindaco David Grillini ha aperto il consiglio comunale, annunciando un traguardo atteso da anni per la comunità ... ilrestodelcarlino.it Cerreto d’Esi sarà più sicura con gli attraversamenti illuminatiCerreto d’Esi più sicura: al via i lavori per i nuovi attraversamenti illuminati: un passo concreto verso una maggiore sicurezza stradale spiegano dal Comune. Sono iniziati nei giorni scorsi i ... ilrestodelcarlino.it TERRITORIO - Cerreto D'Esi: "Una squadra, un impegno, un obiettivo: Cerreto d’Esi. #CambiaMenti con David Grillini Sindaco. #Concretamente facebook