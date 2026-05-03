Cerreto d’Esi | Grillini e Baldoni si sfidano per il Comune

A Cerreto d’Esi si avvicina il momento delle elezioni comunali, con due candidati pronti a sfidarsi per la guida del paese. Grillini e Baldoni sono i nomi che si contendono il voto dei cittadini, sostenendo ciascuno un progetto differente per il futuro del borgo. Gli elettori sono chiamati alle urne per scegliere tra le proposte dei due candidati e decidere quale strada intraprendere per i prossimi anni.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati che sostengono il nuovo progetto di Baldoni?. Come cambieranno le priorità del borgo con la vittoria di Baldoni?. Quali progetti concreti propone la lista Cambiamenti per la riconferma?. Cosa accadrà al governo locale dopo lo scrutinio del 25 maggio?.? In Breve Voto previsto nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio.. Lista Cambiamenti include candidati come Bellomaria, Carnevali, Stroppa, Cesaroni, Burini, Conti, Berionni, Argalia, Zampetti, Dottori, Pellegrini e Lala.. Lista Sviluppo e Futuro presenta Bisci, Bolognesi, Carlucci, Cassano, Ciccolini, Cimarossa, Gaetti, Marani, Mazzolini, Morri, Musliu e Mosciatti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cerreto d’Esi: Grillini e Baldoni si sfidano per il Comune Notizie correlate Cerreto d'Esi, sarà David Grillini Vs Renzo Baldoni. Tutte le liste con i rispettivi candidatiCERRETO D’ESI – In quel di Cerreto d’Esi il sindaco uscente David Grillini corre nuovamente alla carica di sindaco. Baldoni pronto a sfidare GrilliniVerso le urne del 24 e 25 maggio, c’è la prima candidatura ufficiale a sindaco: è quella dell’agronomo Renzo Baldoni (foto). Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Comunali Cerreto d’Esi: sfida a due per la fascia tricolore tra continuità e voglia di svoltare; Cerreto d’Esi: Baldoni tenta lo sgambetto a Grillini per la poltrona; Tre Comuni e la grande sfida di Senigallia: ecco tutte le liste e i candidati alle Comunali della provincia di Ancona; Fabriano / Barbara Pallucca nuovo segretario del PD cittadino. Cerreto d'Esi, sarà David Grillini Vs Renzo Baldoni. Tutte le liste con i rispettivi candidatiCERRETO D’ESI – In quel di Cerreto d’Esi il sindaco uscente David Grillini corre nuovamente alla carica di sindaco. A lui si oppone però Renzo Baldoni. anconatoday.it Via libera al nuovo polo scolastico di Cerreto d’Esi: costerà 12,5 milioniCERRETO D’ESI Dopo anni di attesa è arrivato il via libera definitivo per il nuovo polo scolastico di Cerreto d’Esi da parte del consiglio comunale. Sorgerà dietro l’attuale scuola, a ridosso del ... corriereadriatico.it TERRRITORIO - CERRETO D'ESI -RENZO BALDONI PRESENTA LA LISTA: “SVILUPPO E FUTURO” AI NASTRI DI PARTENZA Domenica 3 Maggio alle ore 17.30 in via Dante 9, a Cerreto D'Esi, si inaugura la sede elettorale della lista “ Sviluppo e Futuro - Re facebook