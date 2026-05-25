Elezioni Loreto Moreno Pieroni ancora in vantaggio dopo 2 sezioni scrutinate su 10
Dopo lo scrutinio di due sezioni su dieci, Moreno Pieroni ottiene il 56,72% dei voti. Sauro Longhi segue con il 33,56%, mentre Anna Maria Ragaini si ferma al 9,72%. I risultati indicano una netta preferenza per Pieroni, con più della metà delle schede già conteggiate. Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente e i dati sono stati comunicati dall’ufficio elettorale locale.
Dopo 2 seggi scrutinati su 10 Moreno Pieroni (Cdx) si conferma in vantaggio con il 56,72%. A seguire Sauro Longhi (Civ) con il 33,56% e Anna Maria Ragaini (Csx) con il 9,72%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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