Elezioni Loreto Moreno Pieroni ancora in vantaggio dopo 2 sezioni scrutinate su 10

Notizia in breve

Dopo lo scrutinio di due sezioni su dieci, Moreno Pieroni ottiene il 56,72% dei voti. Sauro Longhi segue con il 33,56%, mentre Anna Maria Ragaini si ferma al 9,72%. I risultati indicano una netta preferenza per Pieroni, con più della metà delle schede già conteggiate. Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente e i dati sono stati comunicati dall’ufficio elettorale locale.