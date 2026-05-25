Elezioni comunali a Senigallia | scrutinate 2 sezioni Romano avanti

A Senigallia, sono state scrutinate due sezioni su 43 nelle elezioni comunali. Dario Romano, candidato del centrosinistra, ha ottenuto il 51,65% delle preferenze con 282 voti, mentre il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, ha raggiunto il 46,70% con 255 preferenze. La differenza tra i due candidati è di 27 voti. Non sono ancora stati annunciati risultati ufficiali per il resto delle sezioni.

A Senigallia, con 2 sezioni scrutinate su 43, è testa a testa tra Dario Romano e Massimo Olivetti. Il candidato del centrosinistra è avanti con il 51,65% dei voti (282 preferenze) contro il 46,70% del sindaco uscente sostenuto dal centrodestra (255 voti). Più staccato Marco Binci all’1,65%. Dati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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