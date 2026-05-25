Prima proiezione basata sui dati reali | Venturini al 50,7% Martella 37%

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La prima proiezione ufficiale, basata sul 5% delle sezioni analizzate e sui dati reali corretti, indica che il candidato in testa ottiene il 50,7% dei voti, mentre il suo sfidante si ferma al 37%.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inizia la pubblicazione dei dati reali per il comune di Venezia.La prima proiezione diffusa da OpinioRai, sulla base di poche sezioni (5% del campione), ma già basata sui dati reali “aggiustati” dai statistici e sondaggisti prevedendo il risultato delle altre, dà un risultato molto netto: Simone. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Open Chat - Dating Best Practices for Men in 2026 - Making the World a Better Place

Video Open Chat - Dating Best Practices for Men in 2026 - Making the World a Better Place

Notizie e thread social correlati

La Fenice sotto accusa: Venturini sfida Martella sui fondi realiA Venezia, Simone Venturini ha sollevato dubbi sulla gestione dei fondi destinati al Teatro La Fenice, opponendosi a quanto sostenuto da Andrea...

Caso Venezi, Martella e Boldrin contro Venturini: «Se era contrario doveva dirlo prima»La polemica sulla sanzione ai danni di Beatrice Venezi, licenziata dalla Fenice, è tornata al centro dell'attenzione politica e pubblica.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web