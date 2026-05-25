Prima proiezione basata sui dati reali | Venturini al 50,7% Martella 37%

Inizia la pubblicazione dei dati reali per il comune di Venezia.La prima proiezione diffusa da OpinioRai, sulla base di poche sezioni (5% del campione), ma già basata sui dati reali “aggiustati” dai statistici e sondaggisti prevedendo il risultato delle altre, dà un risultato molto netto: Simone. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Open Chat - Dating Best Practices for Men in 2026 - Making the World a Better Place

Notizie e thread social correlati

La Fenice sotto accusa: Venturini sfida Martella sui fondi realiA Venezia, Simone Venturini ha sollevato dubbi sulla gestione dei fondi destinati al Teatro La Fenice, opponendosi a quanto sostenuto da Andrea...

Caso Venezi, Martella e Boldrin contro Venturini: «Se era contrario doveva dirlo prima»La polemica sulla sanzione ai danni di Beatrice Venezi, licenziata dalla Fenice, è tornata al centro dell'attenzione politica e pubblica.